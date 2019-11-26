У Луцьку тисячі людей залишилися без тепла через збій у системі
У Луцьку жителі 10 багатоповерхівок спального району від п’ятниці без тепла. Люди зігріваються у квартирах, хто як може. Адже в кімнатах подекуди близько 12 градусів тепла.
Лучани скаржаться на гарячу лінію, та поки марно. Комунальники та тепловики кивають один на одного. Кажуть, в опалювальний сезон увійшли без проблем та щойно збільшили потужність, система дала збій.
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Ліквідувати аварію обіцяють найближчим часом, та от коли в домівках сотень лучан знову буде тепло – не кажуть.
До слова, у 45-тисячний Світловодськ на Кіровоградщині досі не подали тепло.
2019-11-26
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