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У Луцьку тисячі людей залишилися без тепла через збій у системі

У Луцьку жителі 10 багатоповерхівок спального району від п’ятниці без тепла. Люди зігріваються у квартирах, хто як може. Адже в кімнатах подекуди близько  12 градусів тепла.

Лучани скаржаться на гарячу лінію, та поки марно. Комунальники та тепловики кивають один на одного. Кажуть, в опалювальний сезон увійшли без проблем та щойно збільшили потужність, система дала збій.

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Ліквідувати аварію обіцяють найближчим часом, та от коли в домівках сотень лучан знову буде тепло – не кажуть.

До слова, у 45-тисячний Світловодськ на Кіровоградщині досі не подали тепло.

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