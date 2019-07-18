В Луцке открыли еще один центр помощи новорожденным Колыбели надежды

Ежегодно в Украине преждевременно рождаются более 20 тысяч младенцев. Тысячи появляются на свет с весом менее килограмма, и если раньше спасти их было настоящим чудом, то сейчас благодаря современной технике выхаживать таких крошек стало реальностью.

18 июля в Луцке фонд Виктора Пинчука открыл уже второй специализированный центр помощи новорожденным Колыбели надежды. В Украине такой заведений уже 35-й и благодаря Колыбели надежды удалось спасти около 50 тысяч младенцев.

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Младенец попросился на свет на 26 неделе беременности, весила кроха всего 510 граммов. Мальчика доставили из роддома в Волынскую областную детскую больницу на 10 день рождения. Сейчас под наблюдением специалистов и благодаря современному оборудованию поддерживают жизнь малышей.

В этой больнице центр Колыбели надежды работает уже 13 лет. Здесь часто делают казалось бы невозможное и спасают детей даже с критически низким весом. Поэтому, чтобы сохранить еще больше маленьких жизней, на базе нового областного перинатального центра Фонд Виктора Пинчука открыл еще одно заведение для помощи новорожденным.

Самым первым и главным домом для преждевременно родившегося малыша станут боксы. Здесь его будут хранить от света, поддерживать оптимальную температуру, влажность воздуха и всячески помогать малышу развиваться.

Всего на уникальный проект по всей стране потратили более 112 миллиона гривен. Сейчас в Украине уже работает 35 центров оказания помощи новорожденным Колыбели надежды. За 13 лет существования этих учреждений удалось спасти почти 50 тысяч младенцев.

Напомним, в городе Узин Киевской области возле мусорного бака нашли замотанное тело новорожденного мальчика.

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