У Луцьку відкрили ще один центр допомоги новонародженим Колиски надії

Щороку в Україні передчасно народжуються понад 20 тисяч немовлят. Тисячі з’являються на світ з вагою менше кілограма, і якщо раніше врятувати їх було справжнім дивом, то нині завдяки сучасній техніці виходжувати таких крихіток стало реальністю.

18 липня у Луцьку фонд Віктора Пінчука відкрив уже другий спеціалізований центр допомоги новонародженим Колиски надії. В Україні такий закладів уже 35-й і завдяки колискам надії вдалося врятувати близько 50 тисяч немовлят.

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Немовля попросилося на світ на 26 тижні вагітності, важила крихітка всього 510 грамів. Хлопчика доправили з пологового будинку до Волинської обласної дитячої лікарні на 10 день народження. Нині під пильним наглядом фахівців та завдяки сучасному обладнанню підтримують життя малечі.

У цій лікарні центр Колиски надії працює вже 13 років. Тут часто роблять здавалося б неможливе та рятують діток навіть із критично низькою вагою. Тож аби зберегти ще більше маленьких життів, на базі нового обласного перинатального центру Фонд Віктора Пінчука відкрив ще один заклад для допомоги новонародженим.

Найпершою та головною домівкою для передчасно народженого малюка стануть бокси. Тут його берегтимуть від світла, підтримуватимуть оптимальну температуру, вологість повітря та усіляко допомагатимуть немовляті розвиватись.

Загалом на унікальний проект по всій країні витратили понад 112 мільйонів гривень. Нині в Україні вже працює 35 центрів надання допомоги новонародженим Колиски надії. За 13 років існування цих закладів вдалося врятувати майже 50 тисяч немовлят.

Нагадаємо, у місті Узин Київської області біля сміттєвого баку знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.

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