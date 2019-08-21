Во Львове начали модернизацию советского танка Т-64

Новая жизнь для советских танков во Львове. Модернизированный Т-64 – обновленная лошадка украинской армии. 30 лет она простаивала на базе, сегодня же готова к ожесточенному бою. Чтобы довести ее до настоящего вида, инженерам пришлось разобрать танк практически по винтикам. Главная цель – сделать его защищенным, дать возможность увидеть врага ночью и уцелеть во время боевых действий.

Т-64 – основная машина бронетанковых подразделений украинской армии. И самый маленький танк в своем классе. Поэтому инженеры приложили огромные усилия, чтобы кабинку, в которой едва помещается три человека, модернизировать новейшими приборами, – Мирослава Прокопюк, собственный корреспондент.

Уже отремонтированая техника оснащена спутниковой навигацией и современной радиостанцией, данные которой не сможет перехватить противник.

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А еще боевую машину оборудовали прицельным комплексом наводчика с тепловизором, который распознает противника днем ​​и ночью при любой погоде.

Также Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения.

Уже удалось модернизировать два десятка таких машин. Обновлять танки планируют и в дальнейшем, в частности камерами заднего вида и мощным двигателем. Кроме Т-64, на бронетанковом заводе сейчас работают над модернизацией еще трех видов техники: бронированных ремонтных машин БРЭМ-1, гусенично-пожарных машин и танка Т-72. В целом почти 60 единиц техники.

К слову, драматическая история легендарного Т-34: сериал Танк на ІСТV.

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