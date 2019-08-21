У Львові розпочали модернізацію радянського танку Т-64

Нове життя для радянських танків у Львові. Модернізований Т-64 – оновлена конячка української армії. 30 років вона простоювала на базі, сьогодні ж готова до запеклого бою. Аби довести її до теперішнього вигляду, інженерам довелося розібрати танк практично по гвинтиках. Головна мета – зробити його захищеним, дати змогу побачити ворога вночі та вціліти під час бойових дій.

Т-64 – основна машина бронетанкових підрозділів українського війська. І найменший танк у своєму класі. Тож інженери доклали надзвичайних зусиль, аби кабінку, в якій заледве поміщається троє людей, модернізувати надсучасними приладами, – Мирослава Прокопюк, власний кореспондент.

Уже відремонтована техніка оснащена супутниковою навігацією та сучасною радіостанцією, дані якої не зможе перехопити противник.

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А ще бойову машину обладнали прицільним комплексом навідника з тепловізором, який розпізнає противника вдень і вночі за будь-якої погоди.

Також Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини й ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження.

Уже вдалось модернізувати зо два десятки таких машин. Оновлювати танки планують і надалі, зокрема камерами заднього вигляду й потужнішим двигуном. Окрім Т-64, на бронетанковому заводі нині працюють над модернізацією ще трьох видів техніки: броньованих ремонтних машин Брем-1, гусенично-пожежних машин і танка Т-72. Загалом майже 60 одиниць техніки.

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