Модернизированный танк Т-64: характеристики новых приборов и защита

Модернизированный Т-64 – рабочая лошадка украинской армии. Когда 2014-го на фронте не было тяжелой техники – их доставали из так называемых танковых кладбищ и реанимировали, как могли. Теперь пришло время для серьезной модернизации, говорят на заводе.

Значительную модернизацию начали в 2017-ом, главная цель – за небольшие деньги сделать броневик более защищенным, дать возможность увидеть врага ночью и уцелеть в случае атаки. Если раньше россияне, насмехаясь, называли Т-64 танком для бедных, то теперь, после современной модернизации, по техническим характеристикам он опередил их аналог Т-72.

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Чего не было у старого Т-64 – это тепловизора, который способен идентифицировать даже ночью врага на расстоянии нескольких километров и попасть в цель из 125-мм пушки. На броненосец установили и цифровую радиостанцию ​​украинского производства Лыбидь, идентичную американской Мотороле, что обеспечивает передачу данных на расстоянии до 70 км.

В Т-64 появился навигационный комплекс – в режиме он-лайн бойцы видят расположение всех украинских танков на поле боя, обмениваются информацией, при этом зашифрованной от врага. За 2 года украинская армия получила сотни таких машин.

Завод уже получил заказ на три ближайших года – продолжать модернизацию Т-64, начать работу над Т-80.

К слову, ВСУ получили более 100 модернизированных танков Т-64.

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