Во Львове построят завод по переработке мусора по польскому примеру

По европейскому образцу уже через два года во Львове должны построить завод по переработке отходов. Предприятие такого уровня впервые заработает у нас, а вот скажем в соседней Польше таких аж 180.

Современный мусороперерабатывающий завод в городе Жары уже три года забирает отходы с территорий, на которых проживают 200 тыс. человек. В Польше сортируют 5 групп отходов: пластик, макулатура, стекло, органические и остаточные отходы. Треть из всех отходов, которые не удалось отсортировать, в основном – это органика, попадают в компостировочный цех. Их оставляют – на созревание на 3-4 недели.

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Несмотря на мощность завода здесь – ни одного неприятного запаха! Главный технолог объясняет – все благодаря биофильтрам из органических веществ.

Перенять опыт Польши приехала делегация из Львова, где планируется построить большой мусороперерабатывающий комплекс. Но завод во Львове будет в четыре раза больше. По технологии почти идентичен. Ориентировочная стоимость строительства – 25 млн евро. Работы, которые продлятся два года, могут начать уже в следующем году. Пока идет последний этап всех разрешений и экспертиз. И уже через 2-3 месяца определится застройщик. А еще на улицах Львова будут стоять отдельные контейнеры для влажного мусора, и сухого – это вторсырья: бумага, пластик, металл и стекло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как благодаря мусору платить меньше за коммуналку.

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