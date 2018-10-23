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У людей разрывались счетчики: авария на газораспределительном пункте Волыни

Авария на газораспределительном пункте в поселке Дубище на Волыни чуть не убила людей. Газ в трубах трех домов – был такого давления, что трескались счетчики. Чудом никто не пострадал.

Жители трех 2-этажек в поселке до сих пор не оправились от случившегося – их счетчики работали как сумасшедшие, а потом просто треснули пополам, говорят люди.

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Юристы советуют людям пока не паниковать, а дождаться результатов экспертизы. Только тогда станет известно, как действовать дальше.

За два месяца эксперты должны проверить счетчики – и успеют, успокаивают, быстрее. А пока люди пользуются газом без учетных приборов – им начислят средний показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее Факты ICTV писали о новом тарифе на газ – последствия и кому помогут деньгами.

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