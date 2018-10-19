Новый тариф на газ: последствия и кому помогут деньгами

Газ для населения таки подорожает. Сегодня правительство собралось на срочное закрытое заседание, и постановило – с 1 ноября цена поднимется на 23,5%. Однако могло бы быть и хуже.

Международный валютный фонд требовал рост на 60%, но правительству удалось договориться.

В то же время сотрудничество с МВФ для Украины сейчас важно – нам нужны кредиты, иначе – дефолт и новое падение гривны, отмечает премьер. Тем же, для кого новая цена станет неподъемной – власть будет помогать.

Эксперты отмечают, пойти на такой непопулярный шаг, и наконец, хотя бы приблизить внутренние цены на газ к мировым, нужно было давно. Ведь разницу между закупочной стоимостью и внутренне украинской оплачивает государство, а значит каждый из нас в виде налогов. А эти деньги могли бы пойти на развитие экономики.

Кроме того еще предыдущая власть набрала кредитов 50 миллиардов долларов, если их не отдавать, страну ждет дефолт.

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Между тем уже через месяц после подорожания газа надо готовиться к подорожанию тепла и горячей воды. Об этом сообщают в Национальной комиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг. Окончательную цену обещают высчитать в ноябре, однако ориентировочно стоимость может вырасти на 15-20%.

Вчера Факты ICTV писали о новых правилах получения субсидий – какие справки и документы собирать.

Опубликовано Октябрь, 19 в 21:30



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