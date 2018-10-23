У людей розривалися лічильники: аварія на газорозподільчому пункті Волині

Аварія на газорозподільчому пункті у селищі Дубище на Волині ледь не повбивала людей. Газ у трубах трьох будинків – був такого тиску, що тріскалися лічильники. Дивом ніхто не постраждав.

Мешканці трьох 2-поверхівок у селищі досі не оговталися від того, що сталося – їхні лічильники працювали мов навіжені, а тоді просто тріснули навпіл, кажуть люди.

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Юристи радять людям поки не панікувати, а дочекатися результатів експертизи. Лише тоді стане відомо, як діяти далі.

За два місяці експерти мають перевірити лічильники – та встигнуть, заспокоюють, швидше. А поки люди користуються газом без облікових приладів – їм нарахують середній показник за аналогічний період минулого року.

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Опубліковано Жовтень, 23 в 14:46



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