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Факты / Видео / Мир

В Марокко 5 дней вытаскивали ребенка из колодца: история завершилась трагически

Ирина Полотай Журналистка международного отдела Факты ICTV

В Марокко завершилась пятидневная спасательная операция. Там пытались достать 5-летнего упавшего в колодец мальчика. К сожалению, ребенок погиб. Пока детали не сообщают, но известно, что у нее было ранение головы.

Тысячи людей в стране выражают соболезнования семье погибшего. Даже король Марокко Моххамед IV позвонил родителям ребенка, чтобы посочувствовать.

Что произошло

5-летний Райан провалился в колодец глубиной 32 м 1 февраля. К сожалению, для спасателей отверстие оказалось слишком малым и им пришлось рыть туннель рядом, чтобы вытащить ребенка.

Мальчику пробовали бросать кислородную маску и еду. Однако не было известно, смог ли он ими воспользоваться.

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