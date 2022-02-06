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У Марокко 5 днів витягували дитину із колодязя: історія завершилася трагічно

Ірина Полотай Журналістка міжнародного відділу Факти ICTV

У Марокко завершилася п’ятиденна рятувальна операція. Там намагалися дістати 5-річного хлопчика, який впав у колодязь. На жаль, дитина загинула. Поки деталей не повідомляють, але відомо, що у неї було поранення голови.

Тисячі людей в країні висловлюють співчуття родині загиблого. Навіть король Марокко Моххамед IV зателефонував батькам дитини, аби поспівчувати.

Що сталося

5-річний Раян провалився у колодязь глибиною 32 м 1 лютого. На жаль, для рятувальників отвір виявився малим і їм довелося рити тунель поряд, щоб витягнути дитину.

Хлопчику пробували кидати кисневу маску та їжу. Проте не було відомо, чи зміг він ними скористатися.

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