Апрель, 07 в 10:03

В Мелитополе и Мелитопольском районе вчера прогремели взрывы в местах, куда оккупанты свозили свою военную технику и личный состав.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил мэр города Иван Федоров. Он отметил, что взрывы были слышны в поселке Веселое.

— За несколько дней до того, как там прогремели взрывы, мы сообщали, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою военную технику и личный состав. Также является знаковым то, что враг пытался делать это во время выключенной мобильной связи и интернета, — сказал Федоров.

По словам мэра, оккупанты специально выключили мобильную связь и интернет, чтобы местные жители ни о чем не могли сообщать украинской стороне, но им это не удалось.

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— А за день до этого была совсем адская ночь у врага, потому что в течение трех или четырех дней они вертолетами свозили на наш Мелитопольский аэродром очередную партию своего сверхважного груза, и в одну ночь этот груз из-за того, что не смогли позаботиться о правилах безопасности, взорвался, и больше его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд, — сообщил Федоров.

Напомним, что вчера ночью сообщали о мощных взрывах в Мелитополе, громче всего было в районе Авиагородка.

Оккупанты сразу же отчитались о “меткой ПВО”, а сами отправили в сторону аэродрома скорые помощи, рассказал Федоров.