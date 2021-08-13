В Николаеве закатали в асфальт аллею с деревьями

В Николаеве работники дорожной службы во время ремонта покрытия закатали в асфальт аллею с деревьями.

Фотографиями с места происшествия поделился в Facebook местный житель Федор Левченко.

Пользователи социальной сети такими действиями коммунальщиков возмутились.

Предполагают, что таким образом сэкономили на бордюрах. А некоторые даже выдвигают версию, что во время работ дорожники были в нетрезвом виде, поскольку иначе объяснить такие действия сложно.

После публикаций в соцсетях деревья немного высвободили из-под асфальта, однако это не решит проблему.

В Николаеве закатали в асфальт аллею с деревьями / 4 фотографии

Стоит заметить, что такой способ асфальтирования не является редким.

Так, четыре года назад в Киеве в похожую ситуацию попал водитель, который оставил свой автомобиль в том месте, где по плану должны были состояться дорожные работы.

Коммунальщики решили не терять напрасно времени и положили асфальт прямо вокруг припаркованного внедорожника.

За месяц до этого аналогичный случай произошел в Российской Федерации. Однако там владельцу автомобиля повезло меньше, потому что в асфальт закатали даже колеса его транспортного средства.

Фото: Федор Левченко

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