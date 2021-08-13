У Миколаєві закатали в асфальт алею з деревами

У Миколаєві працівники дорожньої служби під час ремонту покриття закатали в асфальт алею з деревами.

Світлинами з місця події поділився у Facebook місцевий житель Федір Левченко.

Користувачі соціальної мережі такими діями комунальників обурилися.

Припускають, що таким чином зекономили на бордюрах. А дехто навіть висуває версію, що під час робіт дорожники були напідпитку, оскільки інакше пояснити такі дії складно.

Після публікацій у соцмережах дерева трохи вивільнили з-під асфальту, однак це не вирішить проблему.

У Миколаєві закатали в асфальт алею з деревами / 4 фотографии

Варто зауважити, що такий спосіб асфальтування не є рідкісним.

Так, чотири роки тому в Києві в схожу ситуацію втрапив водій, який залишив свій автомобіль у тому місці, де за планом мали відбутись дорожні роботи.

Комунальники вирішили не гаяти марно часу й поклали асфальт просто навколо припаркованого позашляховика.

За місяць до цього аналогічний випадок стався в Російській Федерації. Однак там власнику автомобіля пощастило менше, бо в асфальт закатали навіть колеса його транспортного засобу.

Фото: Федір Левченко

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