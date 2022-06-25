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Факты / Видео / Украина

В Нацгвардии объяснили, почему ВСУ вынуждены отойти от Северодонецка

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Одной из основных новостей с фронта последних дней является отвод украинских войск от Северодонецка.

Смысл этого отвода заключается в том, чтобы сохранить жизнь наших защитников. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитин Старский.

– Ситуация в Северодонецке напоминает Рубежное, которое оккупанты практически стерли с лица земли. Поэтому удерживать город, уничтоженный более чем на 90%, нет большого смысла. Во-первых, это угроза жизни наших военнослужащих, которым негде закрепиться.

А, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и большее стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем сможем развить более эффективную контратаку. Поскольку россияне, которые будут удерживать Северодонецк, окажутся фактически в той же ситуации, в которой мы сейчас находимся, — объяснил он ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Харитин Старский также добавил, что операция по отводу украинских войск из Северодонецка разрабатывалась в течении последних дней.

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