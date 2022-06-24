Бои за Северодонецк: повлияет ли выход ВСУ на ситуацию на фронте

Июнь, 24 в 17:49

Бои за Северодонецк на Луганщине продолжаются уже несколько месяцев. Украинские войска героически сдерживают наступление российских оккупантов и отбивают вражеские атаки.

Однако утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла.

Хотя в Генштабе и Минобороны пока никак не комментировали его заявление.

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Как отход ВСУ на другие позиции может повлиять на ситуацию на фронте и чего ждать дальше – читайте в материале.

Бои за Северодонецк – хронология

Северодонецк подвергается российским обстрелам с конца февраля — первых дней полномасштабного вторжения РФ. Но ситуация резко поменялась весной.

После того, как украинские военные отбросили российских оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей, примерно в конце апреля они начали так называемую большую битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на Востоке Украины.

Как сообщает Генштаб ВСУ, целью российских захватчиков является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Именно поэтому оккупационные войска уже несколько месяцев подряд сосредотачивают основные усилия на том, чтобы взять под контроль Северодонецк – административный центр Луганской области.

Ситуация в городе кардинально изменилась 26 мая – именно тогда оккупанты прорвались в Северодонецк, начались уличные бои.

Российские захватчики обстреливали Северодонецк из всех видов вооружения. Также бои продолжались в населенных пунктах вблизи города.

Так, 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка. 21 июня глава районной военной администрации Роман Власенко заявил, что поселок Тошковка в Луганской области полностью оккупирован российскими войсками.

С каждым днем Гайдай сообщал, что россияне стягивают все больше военной техники и личного состава в Северодонецк.

Между тем в Генштабе ВСУ отчитывались, что российская армия сосредоточена на том, чтобы установить полный контроль над Северодонецком и вести наступательные действия, чтобы окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные логистические пути.

15 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области.

Но 23 июня он заявил, что из-за огневого превосходства врага Вооруженные силы Украины вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции на фронте.

После этого утром 24 июня Сергей Гайдай сообщил, что, к сожалению, придется отводить украинских военных из Северодонецка. Ведь находиться на разбитых позициях нет смысла – растет количество погибших.

Какая ситуация в городе

Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев. По информации местных властей, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

22 июня глава военной гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что в Северодонецке остаются 7-8 тыс. человек. Остальные уже депортированы на ранее оккупированную территорию Луганщины.

По его словам, разрушений в областном центре стало больше – часть кварталов в старых районах города в последние дни повреждена очень серьезно.

Также сложная ситуация на химзаводе Азот, где сейчас остается около 568 человек, из них 38 – дети. Этим людям раньше не раз предлагали уехать из города, но они отказывались эвакуироваться. В основном это работники предприятия и их семьи.

По словам Сергея Гайдая, если Россия захватит Северодонецк, люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV говорит, что российские захватчики могут депортировать людей из Азота в РФ.

Но нельзя исключать вариант, что мирные жители могут выйти с завода вместе с нашими Вооруженными силами.

Чего ждать дальше

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что отступление из Северодонецка не изменит общую ситуацию в пользу России.

– Потеря Северодонецка и Лисичанска не будет поворотным пунктом в войне. Украинские войска в этом районе неделями успешно оттягивали на себя существенное количество российского личного состава, вооружений и средств поддержки и, вероятно, сократили общий потенциал российских войск, не позволив им при этом сосредоточиться на более перспективных направлениях наступления, — объясняют аналитики.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV говорит: то, что из Северодонецка придется отводить войска, было понятно еще тогда, когда российские оккупанты сконцентрировали именно в этом районе едва ли не самую большую группу своих подразделений на Донбасском направлении.

Рано или поздно, но это должно было произойти, поэтому не нужно делать из этого какую-то зраду. Ведь где-то контрнаступательные действия достаточно успешные, а где-то нужно блокировать врага и занимать оборонительные позиции как можно дольше.

– Отводить войска от города действительно нужно. Поскольку держать оборону сейчас уже критически невыгодно для ВСУ. Ведь существует угроза оказаться в окружении. Но с другой стороны, нужно учитывать, что именно эту достаточно большую группу российских оккупационных войск с их тотальным количественным преимуществом Вооруженные силы Украины блокировали более трех недель. Именно это и было нужно – блокирование наступательных действий российских оккупантов на этом направлении как можно дольше. Поэтому максимум выполнен, – отмечает эксперт.

Александр Коваленко объясняет, что сейчас нужно отступать в Лисичанск, который, с одной стороны, имеет географическую локацию с достаточно выгодными точками обстрела, что будет преимуществом для артиллерии.

Однако, с другой стороны, российские оккупанты сосредоточивают еще больше своих ресурсов на этом направлении. Поэтому возникают другие угрозы для наших защитников уже в Лисичанске.

— Учитывая то, как надолго растянулась наступательная операция российских оккупантов в Северодонецке, можно сделать выводы, что наибольшая угроза Лисичанску будет прежде всего с южного направления, где сейчас пытаются продвигаться россияне. Но именно на Лисичанск сейчас будет сделан акцент, чтобы продолжить блокировать продвижение оккупантов. То есть характер ведения боевых действий в этом районе не изменится. Поскольку сейчас его первоочередная задача – блокирование наступления россиян, чтобы тормозить их продвижение, – говорит эксперт.

Александр Коваленко добавляет, что, по его мнению, сегодня нужно делать акцент именно на блокировании наступательного потенциала российских оккупантов как можно дольше. По крайней мере, до тех пор, пока ВСУ не будут иметь необходимое количество высокоточного и дальнобойного оружия.

— Также здесь важен еще один фактор — деоккупация некоторых территорий Запорожской или Херсонской области, которая позволила бы освободить значительную часть человеческих и технических ресурсов именно для контрнаступления на Донбасском направлении. Поэтому, когда мы будем наблюдать в Запорожской и Херсонской областях освобождение наших территорий, на Донбассе будет другая ситуация — медленное продвижение линии фронта именно в нашу сторону и блокирование наступления врага, — отмечает военный эксперт.

В целом Александр Коваленко добавляет, что такой баланс действий временный. Наступит момент, когда будет перегруппировка войск.

Это может быть в конце лета или осенью. Вот когда изменится этот баланс, тогда начнутся контрнаступательные действия именно на Донбассе.