В половине городов Украины к 2022 запустят чат-боты для оповещения людей
К 2022 году разработчики чат-ботов планируют запустить сервисы оповещения в половине городов Украины с населением более 100 тыс.
Сейчас такие мессенджеры работают в Мариуполе, Львове, Харькове.
Так, жителей Мариуполя оперативно извещает об аварийных и плановых ремонтах, предоставляет информацию о коммунальных и социальных службах города чат-бот Назар.
С помощью этого сервиса люди могут быстро подать заявку об аварийной ситуации.
– Это позволило повысить уровень доверия и лояльности к власти. Кроме того, мессенджер экономит средства городского бюджета за счет того, что не нужно расширять штат и количество телефонных сетей, – говорит разработчик сити-бота Назар Дмитрий Сергеев.
Жителей Львова обеспечивает доступом к публичной информации LvivCityHelper bot.
Его создал городской совет Львова, чтобы коммуницировать с людьми и оперативно информировать о работе коммунальных служб, графике движения общественного транспорта, предоставлять информацию о коронавирусе, в частности, о карантине.
– Житель города получает ответ на свой вопрос сразу в режиме 24 на 7. Для работника городского совета – это инструмент, с помощью которого он сможет информировать жителей достаточно массово и быстро, – говорит начальник управления информационных технологий департамента развития Львовского городского совета Елена Гунько.
В Харькове в 2019 году заработал проект Остановка, который в режиме реального времени показывает движение электротранспорта в городе.
Чтобы получить информацию о ближайшем трамвае или троллейбусе, достаточно на остановке отсканировать QR-код на табло.
Кроме того, можно сразу открыть сайт smartarea.info и посмотреть место пребывания всех трамваев и троллейбусов Харькова.
– Главная идея проекта – максимально упростить пользование общественным транспортом в Харькове. Вы стоите на остановке, и должны знать, сколько вы будете ждать транспорт. Поэтому мы вместе с нашими коллегами из департамента инфраструктуры и коммунального предприятия Горэлектротранссервис начали этот проект, – объясняет начальник управления электронной демократии и аналитики данных департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета Андрей Кирик.
Развивать сферу открытых данных в Украине помогают международные доноры – правительства США и Великобритании.
Чат-бот Укрзализныци
В январе Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, с помощью которых пассажиры могут приобрести билеты онлайн.
Кроме того, в сервисе можно найти информацию о путешествии и оставить отзыв.
Подробнее о чат-бот Укрзализныци читайте в материале Фактов ICTV.
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