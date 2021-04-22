В половине городов Украины к 2022 запустят чат-боты для оповещения людей

К 2022 году разработчики чат-ботов планируют запустить сервисы оповещения в половине городов Украины с населением более 100 тыс.

Сейчас такие мессенджеры работают в Мариуполе, Львове, Харькове.

Так, жителей Мариуполя оперативно извещает об аварийных и плановых ремонтах, предоставляет информацию о коммунальных и социальных службах города чат-бот Назар.

С помощью этого сервиса люди могут быстро подать заявку об аварийной ситуации.

– Это позволило повысить уровень доверия и лояльности к власти. Кроме того, мессенджер экономит средства городского бюджета за счет того, что не нужно расширять штат и количество телефонных сетей, – говорит разработчик сити-бота Назар Дмитрий Сергеев.

Жителей Львова обеспечивает доступом к публичной информации LvivCityHelper bot.

Его создал городской совет Львова, чтобы коммуницировать с людьми и оперативно информировать о работе коммунальных служб, графике движения общественного транспорта, предоставлять информацию о коронавирусе, в частности, о карантине.

– Житель города получает ответ на свой вопрос сразу в режиме 24 на 7. Для работника городского совета – это инструмент, с помощью которого он сможет информировать жителей достаточно массово и быстро, – говорит начальник управления информационных технологий департамента развития Львовского городского совета Елена Гунько.

В Харькове в 2019 году заработал проект Остановка, который в режиме реального времени показывает движение электротранспорта в городе.

Чтобы получить информацию о ближайшем трамвае или троллейбусе, достаточно на остановке отсканировать QR-код на табло.

Кроме того, можно сразу открыть сайт smartarea.info и посмотреть место пребывания всех трамваев и троллейбусов Харькова.

– Главная идея проекта – максимально упростить пользование общественным транспортом в Харькове. Вы стоите на остановке, и должны знать, сколько вы будете ждать транспорт. Поэтому мы вместе с нашими коллегами из департамента инфраструктуры и коммунального предприятия Горэлектротранссервис начали этот проект, – объясняет начальник управления электронной демократии и аналитики данных департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета Андрей Кирик.

Развивать сферу открытых данных в Украине помогают международные доноры – правительства США и Великобритании.

Чат-бот Укрзализныци

В январе Укрзализныця запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, с помощью которых пассажиры могут приобрести билеты онлайн.

Кроме того, в сервисе можно найти информацию о путешествии и оставить отзыв.

Подробнее о чат-бот Укрзализныци читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pixabay

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