У половині міст України до 2022 запустять чат-боти для оповіщення людей

До 2022 року розробники чат-ботів планують запустити сервіси оповіщення в половині міст України з населенням понад 100 тис.

Наразі такі месенджери працюють в Маріуполі, Львові, Харкові.

Так, жителів Маріуполя оперативно сповіщає про аварійні та планові ремонти, надає інформацію про комунальні та соціальні служби міста чат-бот Назар.

Із допомогою цього сервісу люди можуть швидко подати заявку про аварійну ситуацію.

– Це дозволило підвищити рівень довіри та лояльності до місцевої влади. Крім того, месенджер заощаджує кошти міського бюджету за рахунок того, що не потрібно розширювати штат та кількість телефонних мереж, – говорить розробник сіті-бота Назар Дмитро Сергєєв.

Жителів Львова доступом до публічної інформації забезпечує LvivCityHelper bot.

Його створила міська рада Львова, щоб комунікувати з людьми й оперативно інформувати про роботу комунальних служб, графік руху громадського транспорту, надавати інформацію про коронавірус, зокрема, щодо карантинних обмежень.

– Житель міста отримує відповідь на своє запитання одразу в режимі 24 на 7. Для працівника міської ради – це інструмент, з допомогою якого він зможе інформувати мешканців достатньо масово та швидко, – говорить начальник управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради Олена Гунько.

У Харкові 2019 року запрацював проект Зупинка, що в режимі реального часу показує рух електротранспорту в місті.

Щоб отримати інформацію про найближчий трамвай чи тролейбус, достатньо на зупинці відсканувати QR-код на табло.

Крім того, можна одразу відкрити сайт smartarea.info та переглянути місце перебування всіх трамваїв і тролейбусів Харкова.

– Головна ідея проекту – дуже спростити користування громадським транспортом у Харкові. Ви стоїте на зупинці, і повинні знати, скільки ви будете чекати на транспорт. Тому ми разом із нашими колегами із департаменту інфраструктури та комунального підприємства Міськелектротранссервіс започаткували цей проект, – пояснює начальник управління електронної демократії та аналітики даних департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради Андрій Кірик.

Розвивати сферу відкритих даних в Україні допомагають міжнародні донори – уряди США та Великої Британії.

Чат-бот Укрзалізниці

У січні Укрзалізниця запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram, з допомогою яких пасажири можуть придбати квитки онлайн.

Крім того, у сервісі можна знайти інформацію про подорож та залишити відгук.

Детальніше про чат-бот Укрзалізниці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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