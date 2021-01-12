Укрзалізниця запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram, які дозволять пасажирам придбати квитки онлайн.

Крім того, можна дізнатися інформацію про подорож та залишити відгук.

– Це таке швидке рішення, яке ми хотіли дати пасажирам на старті року. Це частина великої цифрової трансформації компанії. Ще багато планів протягом року, – зазначив член правління Укрзалізниці, відповідальний за пасажирські перевезення Олександр Перцовський на брифінгу 12 січня.

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На старті у чат-ботах доступні такі функції:

надання інформації про напрямок руху потягу, вартість квитка, наявність місць;

придбання квитків;

повернення квитків з компенсацією коштів на карту;

інформування, на яку саме платформу приїжджає потяг – з’являється приблизно за 15 хв;

попередження пасажирів про спізнення – онлайн-табло.

можливість надати зворотній зв’язок, оцінити поїздку, залишити коментарі.

Чат-боти у Viber та Telegram можна встановити вже зараз. Однак через запуск роботи можливі помилки.

Запуск чат-ботів у Viber та Telegram

Реалізація нововведення відбувається Укрзалізницею разом з Visa і американською компанією Middleware Inc.

Боти запускають на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Детальніше про запуск Укрзалізницею чат-ботів у Viber та Telegram читайте на Фактах ICTV.