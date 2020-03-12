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В портах Украины вводят контроль судов из-за коронавируса

Коронавирус может достаться Украине морем, поэтому, в портах вводят строгий контроль судов, прибывающих из охваченных опасной болезнью стран.

Сухогруз Альтран прибыл в бердянский порт за зерном из Италии. Три дня корабль стоял на рейде в нескольких километрах от берега, а утром 12 марта пришвартовался.

На борту 17 украинцев, все они, по словам капитана, чувствуют себя хорошо. Зато на сухогрузе с Ливана, который прибыл 10 марта, обнаружили двух моряков с симптомами ОРВИ и температурой выше 37 градусов.

В обоих взяли анализы и отправили в Киев, результатов ждут 13 марта. Между тем, вся команда сидит в своих каютах. Местные эпидемиологи готовы принять моряков. Как только на любом прибывшем судне обнаружат тяжело больных — их сразу госпитализируют, а остальных оставят на борту на карантине.

Напомним, в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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