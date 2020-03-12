У портах України запроваджують контроль суден через коронавірус

Коронавірус може дістатися України морем, тож, у портах запроваджують надсуворий контроль суден, що прибувають з охоплених небезпечною недугою країн.

Суховантаж Альтрані прибув до бердянського порту за зерном з Італії. Три дні корабель стояв на рейді за кількадесят кілометрів від берега, а ранком 12 березня пришвартувався.

На борту 17 українців, всі вони, за словами капітана, почуваються добре. Натомість, на суховантажі з Лівану, що прибув 10 березня, виявили двох моряків із симптомами ГРВІ і температурою вище 37 градусів.

В обидвох взяли аналізи і відправили до Києва, результатів чекають 13 березня. Тим часом, вся команда сидить у своїх каютах. Місцеві епідеміологи готові прийняти моряків. Щойно на будь-якому прибулому судні виявлять тяжко хворих – їх одразу ушпиталять, а решту залишать на облавку на карантині.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

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