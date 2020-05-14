Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

В прифронтовых селах Донбасса санитарок и почтальонов пересадят на электровелосипеды

В поселке Курдюмовка Донецкой области карантина местные почти не почувствовали. Потому вынужденная изоляция у них уже седьмой год продолжается. В пяти километрах оттуда — война. Аптеки в Курдюмовке нет. Один магазин на три поселка и медпункт. Вот и вся цивилизация.

Ранее маршрутка возила в город. Но и ту отменили. Кому уж очень надо ехать — снимают автомобиль. У санитарки 800 пациентов. Большинство — пенсионеры. В медпункт не придут, поэтому вызывают домой.

Выручает велосипед, но не всегда. По прифронтовым селам Донбасса развезут 75 новых электровелосипедов. Подробнее о жизни людей вблизи фронта смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить выплаты жителям оккупированного Донбасса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фигуранта дела МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке — СМИ
Фигуранта дела МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке — СМИ
На Донбассе во время учений погибли два военных
На Донбассе во время учений погибли два военных
На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены
На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены
Остановила только пулеметная очередь. Как ВСУ отражают вражеские атаки под Новомихайловкой
Остановила только пулеметная очередь. Как ВСУ отражают вражеские атаки под Новомихайловкой
Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов
Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов
Боевики обстреляли Крымское на Донбассе — ранен украинский военный
Боевики обстреляли Крымское на Донбассе — ранен украинский военный
Украина обратилась в ООН из-за нарушения Россией Минских соглашений
Украина обратилась в ООН из-за нарушения Россией Минских соглашений
На Донбассе противник стреляет из артиллерии и ракетных комплексов — четверо раненых
На Донбассе противник стреляет из артиллерии и ракетных комплексов — четверо раненых

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка