В прифронтовых селах Донбасса санитарок и почтальонов пересадят на электровелосипеды

В поселке Курдюмовка Донецкой области карантина местные почти не почувствовали. Потому вынужденная изоляция у них уже седьмой год продолжается. В пяти километрах оттуда — война. Аптеки в Курдюмовке нет. Один магазин на три поселка и медпункт. Вот и вся цивилизация.

Ранее маршрутка возила в город. Но и ту отменили. Кому уж очень надо ехать — снимают автомобиль. У санитарки 800 пациентов. Большинство — пенсионеры. В медпункт не придут, поэтому вызывают домой.

Выручает велосипед, но не всегда. По прифронтовым селам Донбасса развезут 75 новых электровелосипедов. Подробнее о жизни людей вблизи фронта смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить выплаты жителям оккупированного Донбасса.

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