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Факти / Відео / Україна / Суспільство

У прифронтових селах Донбасу санітарок і поштарок пересадять на електровелосипеди

У селищі Курдюмівка на Донечинні карантину місцеві майже не відчули. Бо вимушена ізоляція в них вже сьомий рік триває. За п’ять кілометрів звідти – війна. Аптеки у Курдюмівці немає. Один магазин на три селища і медпункт. Оце й уся цивілізація.

Раніше маршрутка возила до міста. Але й ту скасували. Кому вже дуже треба їхати – винаймають автомобіль. У санітарки 800 пацієнтів. Більшість – пенсіонери. До медпункту не дійдуть, тож викликають додому.

Виручає велосипед, але не завжди. По прифронтових селах Донбасу розвезуть 75 нових електровелосипедів. Докладніше про життя людей поблизу фронту дивіться у сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як отримати виплати жителям окупованого Донбасу.

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