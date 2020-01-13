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Пенсии для переселенцев. Как получить выплаты жителям оккупированного Донбасса

Долг Украины перед пенсионерами из Донбасса более 60 млрд грн. Чтобы получить свои законные выплаты, жителям оккупированных территорий надо пройти все круги ада. Те, кто не может выехать – ежемесячно пересекают КПВВ. Но даже на мирной территории вынужденным переселенцам туго. Документы оккупационной власти в пенсионном фонде не принимают, а это иногда единственный шанс доказать свой стаж и получить деньги.

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Для сотен тысяч переселенцев этот заколдованный круг. Хотя юристы говорят, что это нарушение прав человека. Уже есть прецеденты, когда Европейский суд обязывал принимать определенные документы оккупационных властей. Впрочем, на это могут уйти годы, потому что с письменным отказом человек должен начать судиться. Как им быть и как быть Украине смотрите в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, пенсионеры на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму имеют право на две пенсии, заявила глава Комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

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