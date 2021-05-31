В ресторанах Mafia открылись летние террасы — как работают

С ослаблением карантина и с приходом теплой погоды вновь заработали летние площадки и зеленые террасы. Гостеприимно распахнула свои озелененные летники, среди прочих, и сеть ресторанов Mafia.

Но сегодня довольно важно не забывать и про противоэпидемические меры безопасности, рассказывают представители сети Mafia. И стараются прилагать усилия для безопасного отдыха.

Все сотрудники работают в масках и перчатках. На каждом доступном месте есть антисептики.

Посетители радуются, ведь наконец-то могут не только взять блюда и напитки с собой, но и посидеть за столиком на свежем воздухе.

Covid-19 в Житомире

В Житомире на два месяца ослабляют ограничения для заведений общественного питания.

Кафе и ресторанам позволят размещать летние площадки и принимать там посетителей, рассказал о решении Житомирского городского совета мэр города Сергей Сухомлин.

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