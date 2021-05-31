У ресторанах Mafia відкрились літні тераси – як працюють

З послабленням карантинних обмежень та з приходом теплої погоди знову запрацювали літні майданчики та зелені тераси. Гостинно розчахнула свої озеленені літники, серед інших, і мережа ресторанів Mafia.

Але сьогодні досить важливо не забувати і про протиепідемічні заходи безпеки, розповідають представники мережі Mafia. Та стараються докладати зусиль для безпечного відпочинку.

Всі працівники працюють в масках та рукавичках. На кожному доступному місці є антисептики.

Відвідувачі радіють, адже нарешті можуть не лише взяти страви та напої з собою, а й посидіти за столиком на свіжому повітрі.

Covid-19 у Житомирі

У Житомирі на два місяці послаблюють обмеження для закладів громадського харчування.

Кафе та ресторанам дозволять розміщувати літні майданчики та приймати там відвідувачів, розповів про рішення Житомирської міської ради мер міста Сергій Сухомлин.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.