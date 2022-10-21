В РФ пропагандистка собирает деньги на тепловизоры, чтобы “согреть” российских военных

Кому война, а кому повод заработать? В интернете и социальных сетях распространяется видео, на котором одна из российских блогеров-псевдоволонтеров собирает деньги, чтобы военным “второй армии мира” было теплее. Мол, для этого нужно закупить тепловизоры.

По словам пропагандистки, они сейчас очень дорогие, поэтому денег нужно собрать много.

Однако женщина не знала, что тепловизор – это устройство для определения температуры, которое помогает военным распознавать тепловые излучения от разных предметов, существ и людей.

— Мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт, нашим военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а тепловизоры очень дорого стоят – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Любые 10, 50, 100 рублей могут помочь согреться нашим военным, – утверждает российская блогерша.

Отметим, что тепловизор предназначен для других целей. Он необходим для того, чтобы зафиксировать малейшее изменение температуры. Именно благодаря им военные могут увидеть расположение и передвижение противника даже тогда, когда это практически невозможно из-за отсутствия освещения.

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