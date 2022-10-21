У РФ пропагандистка збирає гроші на тепловізори, щоб “зігріти” російських військових

Кому війна, а кому привід заробити? В інтернеті та соціальних мережах шириться відео, на якому одна з російських блогерок-псевдоволонтерів збирає гроші, щоб військовим “другої армії світу” було тепліше. Мовляв, для цього потрібно закупити тепловізори.

За словами пропагандистки, вони зараз дуже дорогі, тому грошей потрібно зібрати багато.

Проте жінка не знала, що тепловізор – це пристрій для визначення температури, який допомагає військовим розпізнавати теплові випромінювання від різних предметів, істот та людей.

– Ми допомагаємо хлопцям, які пішли на фронт, нашим військовим, зібрати на тепловізори. Вони просто мерзнуть, а тепловізори дуже дорого коштують – від 50 тис. до 100 тис. рублів. Будь-які 10, 50, 100 рублів можуть допомогти зігрітися нашим військовим, – стверджує російська блогерка.

Зазначимо, що тепловізор призначений для інших цілей. Він необхідний для того, щоб зафіксувати найменшу зміну температури. Саме завдяки їм військові можуть побачити розташування та пересування противника навіть тоді, коли це практично неможливо через відсутність освітлення.

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