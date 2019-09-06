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В РФ образовалась опасная 30-километровая зона после выброса радиации

30-километровая зона, загрязненная радиацией, образовалась в России после недавней аварии на ядерном полигоне в Архангельской области, сообщил российский эколог Владимир Сливяк.

В зоне не рекомендуют ловить рыбу, собирать ягоды и грибы.

Сливяк также напомнил, российское Министерство по чрезвычайным ситуациям предлагало свою помощь, но Минобороны чрезвычайников не допустило.

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Напомним, в Крыму осуждены 59 человек за отказ служить в российской армии.

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