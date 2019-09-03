В Крыму осуждены 59 человек за отказ служить в российской армии
В Крыму 59 человек отказались служить в российской армии. За что получили приговор.
Это уже девятая призывная кампания в аннексированном Крыму. Всего за годы оккупации на службу в армию России забрали более 17 тысяч жителей полуострова.
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Призыв жителей оккупированной территории в армию государства-оккупанта – нарушение международного права.
К слову, юрист из Владивостока Максим Чихунов написал заявление на Путина. Тот катался на мотоцикле без шлема в оккупированном Крыму.
2019-09-03
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