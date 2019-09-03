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Факты / Видео / Украина

В Крыму осуждены 59 человек за отказ служить в российской армии

В Крыму 59 человек отказались служить в российской армии. За что получили приговор.

Это уже девятая призывная кампания в аннексированном Крыму. Всего за годы оккупации на службу в армию России забрали более 17 тысяч жителей полуострова.

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Призыв жителей оккупированной территории в армию государства-оккупанта – нарушение международного права.

К слову, юрист из Владивостока Максим Чихунов написал заявление на Путина. Тот катался на мотоцикле без шлема в оккупированном Крыму.

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