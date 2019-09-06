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У РФ утворилась небезпечна 30-кілометрова зона після викиду радіації

30-кілометрова зона, забруднена радіацією, утворилася в Росії після нещодавньої аварії на ядерному полігоні в Архангельській області, повідомив російський еколог Володимир Сливяк.

У зоні не рекомендують ловити рибу, збирати ягоди та гриби.

Сливяк також нагадав, російське Міністерство з надзвичайних ситуацій пропонувало свою допомогу, але Міноборони надзвичайників не допустило.

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Нагадаємо, у Криму засуджено 59 людей за відмову служити у російській армії.

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