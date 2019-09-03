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Факты / Видео / Украина / Политика

В России блогера осудили на 5 лет за пост в Twitter

В России блогеру дали 5 лет тюрьмы за комментарий в Twitter.

31 июля Владислав Синица под вымышленным именем Макс Светлов распространил в Twitter сообщения с призывом к мести силовикам, которые жестоко разгоняли акции протеста в Москве.

Смотрите: Протесты в Москве: на что готов Кремль и сменится ли власть в РФ через 2 года

В частности, омоновцы били и женщин, и пожилых людей, некоторым сломали руки и ноги. Однако московский суд такие сообщения осудил и признал блогера виновным в разжигании ненависти.

Следствие длилось рекордные 2 дня, а суд рассмотрел дело в сутки. 30-летний блогер уже заявил, что не имел преступного умысла, когда писал свой пост.

Напомним, 27 июля на предыдущей акции протеста задержали 1373 человек, из которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ, в частности корреспондент Deutsche Welle Сергей Дик и журналист The Village Павел Яблонский.

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