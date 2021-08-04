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Олена Баранова |

В столичном скалодроме SPACE прошел чемпионат Украины по боулдерингу

В прошедшие выходные в столичном скалодроме SPACE прошел чемпионат Украины по боулдерингу. Недавно скалолазание стало олимпийским видом спорта и сейчас дебютирует на олимпиаде в Токио.

Болдеринг — это серия коротких трасс, которые очень запутанные, очень сложные, силовые, динамические и нужно за 4 минуты найти вариант как добраться до последней зацепы.

В этом чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены Украины. Участники отмечают, что впервые чемпионат проходит на таком высоком уровне. Это стало возможным благодаря стараниям команды скалодрома SPACE и поддержке Украинского фонда развития скалолазания.

Здесь говорят, что скалолазанием может заниматься любой человек, несмотря на возраст, пол или комплекцию и хотят, чтобы к новому олимпийскому виду спорта приобщалось как можно больше украинцев.

Новый рекорд по скалолазанию

80-летний Юрий Василенко более полувека занимается альпинизмом. Последние 20 лет посвятил спортивному скалолазанию.

До рекорда Юрий Василенко шел семь месяцев. Мужчина по профессии является ученым, кандидат технических и доктор экономических наук. И путешествие в горах — лишь увлечение, хотя мужчина почти стал мастером спорта.

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