80-летний Юрий Василенко более полувека занимается альпинизмом. Последние 20 лет посвятил спортивной скалолазанию. А сейчас замахнулся на всеукраинский рекорд — на скорость вылез вверх на сложнейшем скалодроме.

До рекорда Юрий Василенко шел семь месяцев. Мужчина по профессии является ученым, кандидат технических и доктор экономических наук. И путешествие в горах — лишь увлечение, хотя мужчина почти стал мастером спорта.

Скалолаз преодолел высоту в четыре этажа с искусственным рельефом. Подниматься по нему можно только с помощью оранжевых выступлений.

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Это достижение мужчины хотят внести и в мировой книги рекордов.

— В мире таких прецедентов мы не нашли. Были или младшие скалолазы, которые лазили даже сложные маршруты. Или старше, лазили легче маршруты, рассказала руководитель национального реестра рекордов Лана Ветрова.

А теперь дедушка готовится к новому — хочет на этом же скалодроме преодолеть маршрут высокого уровня сложности.

Сорвалась со скалы

Французская альпинистка Люси Дуаді погиб в результате падения со скалы в Альпах. Трагедия произошла на юго-востоке Франции в департаменте Изер.

16-летняя спортсменка поскользнулась при переходе между двумя секторами для скалолазания и упала с высоты 150 метров.