У столичному скеледромі SPACE пройшов чемпіонат України з боулдерингу

Минулих вихідних у столичному скеледромі SPACE пройшов чемпіонат України з боулдерингу. Нещодавно скелелазіння стало олімпійським видом спорту і зараз дебютує на олімпіаді у Токіо.

Болдеринг – це серія коротких трас, які дуже заплутані, дуже складні, силові, динамічні і потрібно за 4 хвилини знайти варіант як дістатися до останньої зачепи.

У цьому чемпіонаті беруть участь найсильніші спортсмени України. Учасники зазначають, що вперше чемпіонат проходить на такому високому рівні. Це стало можливим завдяки старанням команди скеледрому SPACE та підтримці Українського фонду розвитку скелелазіння.

Тут кажуть, що скелелазінням може займатися будь-яка людина, незважаючи на вік, стать чи комплекцію та прагнуть, щоб до нового олімпійського виду спорту долучалось якомога більше українців.

Новий рекорд із скелелазіння

80-річний Юрій Василенко понад півстоліття займається альпінізмом. Останні 20 років присвятив спортивному скелелазінню.

До рекорду Юрій Василенко йшов сім місяців. Чоловік за професією є науковцем, кандидат технічних і доктор економічних наук. І мандри у горах – лише захоплення, хоча чоловік майже став майстром спорту.

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