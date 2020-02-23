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В Сумах прошел забег спортсменов-ветеранов АТО

Забег ветеранов войны состоялся в рамках Чемпионата по легкой атлетике в Сумах. Участники боевых действий бежали вне программы. Ведь для них спорт – это не конкуренция, а реабилитация. Тренируются в рамках спортивной программы, которая уже два года действует при поддержке благотворителей.

Регистрация, короткая разминка перед стартом. Финальный день Чемпионата Украины по легкой атлетике открывает команда ветеранов АТО.

Анатолию Вересенко – 59, из участников он самый старший. Тренируется с детства. И даже то фронте не переставал бегать.

Программа спортивной реабилитации уже два годы действует во всех областях. Занятия бесплатные, помогают спортивные организации, местные власти и спонсоры. Приобщиться может каждый воин, надо лишь обратиться в Национальный совет спортивной реабилитации защитников и выбрать один из десяти предложенных видов спорта.

Факты ICTV ранее писали о том, как реабилитируют бойцов АТО.

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