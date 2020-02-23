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У Сумах пройшов забіг спортсменів-ветеранів АТО

Забіг ветеранів війни відбувся в рамках Чемпіонату з легкої атлетики в Сумах. Учасники бойових дій бігли поза програмою. Адже для них спорт – це не конкуренція, а реабілітація.  Тренуються в рамках спортивної програми, яка вже два роки діє за підтримки благодійників.

Реєстрація, коротка розминка перед стартом. Фінальний день Чемпіонату України з легкої атлетики відкриває команда ветеранів АТО.

Анатолію Вересенку – 59, з учасників він найстарший. Тренується з дитинства. І навіть та фронті не переставав бігати.

Програма спортивної реабілітації вже два роки діє в усіх областях. Заняття безкоштовні, допомагають спортивні організації, місцева влада та спонсори. Долучитися може кожен воїн, треба лише звернутися до Національної ради спортивної реабілітації захисників і обрати один із десяти запропонованих видів спорту.

Факти ICTV раніше писали про те, як реабілітують бійців АТО.

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