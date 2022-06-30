У сына нет части черепа: матери тяжелораненых детей не сдержали слез после обстрелов Харькова

В Харькове семья 12-летнего Глеба больше двух месяцев жила в подземке. Мальчик там был волонтером – разгружал гуманитарку и приносил воду. В апреле они вернулись домой в недавно якобы тихий район Харькова.

Но 27 июня район подвергся массированному обстрелу российской армии кассетными боеприпасами из Смерчей. Погибли девять человек, еще 29 жителей получили ранения. Среди пострадавших есть пятеро детей. 12-летнему Глебу сделали сверхсложную операцию на сердце.

– Он забежал в квартиру, уже был весь в крови, с криками: помогите, спасите, я умираю, – рассказала мать раненого ребенка Ирина Бондаренко.

Скалок от кассетных боеприпасов прошил руку Глебу, пробил легкие и остановился в сердце. Мать Глеба рассказала, что обломок остался, его не достали. В скором времени должна быть консультация с кардиохирургом, и необходимо сделать УЗИ сердца. И сейчас неизвестно, какой будет результат.

– Я слышу свист и смотрю вверх. Показалось, что там птица, и мы подбегаем к какому-то подъезду. Я думал, что мой друг откроет дверь, мы забежим, и нам ничего не будет. Но у него не было ключей, и мы не смогли забежать, — рассказал 12-летний Глеб.

9-летний Гриша – из того же района в Харькове. Его состояние тяжелое, а позади уже две операции. Его старший 11-летний брат получил более легкие ранения. Российские Смерчи попали прямо по детской площадке.

– В тот момент, когда я собиралась выходить и услышала взрывы, я уже понимала, что кто-то будет ранен. Это было все видно, слышно из окна, что там уже был дым на площадке. Выбежала и увидела, что мой ребенок лежит на земле, — рассказала мать раненых детей Наталья Теницкая.

Только через эту детскую больницу Харькова с февраля прошло более 40 раненых детей. 12-летнего Стаса привезли из-под Изюма две недели назад. Он все еще в реанимации, потому что у ребенка нет части черепа.

– Сильно, сильно… Шансов нам никаких не давали. Вы знаете, что это такое – мозг. Выдавленные кости, виден мозг. Мозг помыли ему, — рассказала мать раненого ребенка Лидия Лях.

Мать говорит, что тяжелее всего то, что в село Грушуваха под Изюм они сбежали из Краматорска только в апреле. Ребенок уже получил психологическую травму после 2014 года во время обстрелов. Поэтому Стас не смог пойти вовремя в школу.

– Ребенок перестал говорить. Мы целый год ходили к частному логопеду. Она нас вытащила. Она начала с ним говорить, начала ему писать буквы. В восемь лет он отправился в школу.

Теперь в реанимации в Харькове, имея сложную травму головы, Стас каждый вечер, когда из Белгорода на город летят по несколько ракет, снова вздрагивает на больничной койке.

— Когда ничего, а когда схватывается. Говорю, сыночек, спи, говорю, все нормально… Боится сын мой, сильно боится, – рассказала мать Стаса.

Как только детей можно будет транспортировать, тогда Стаса, Гришу и Глеба заберут саневакуацией во Львов, а затем на лечение за границу. Мамы мальчиков, прощаясь, просят передать харьковчанам, что тихих районов в городе нет. С детьми в Харькове оставаться небезопасно.

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