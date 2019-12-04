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Факты / Видео / Украина

В каком состоянии общественные туалеты Киева – проверка Фактов ICTV

Уборные на остановках общественного транспорта столицы. Такую идею обсуждают в министерстве регионального развития. Чиновники предлагают оборудовать остановки туалетами, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров. Оправдана ли такая идея?

Туалет, который в этом году летом открывал мэр Киева – Виталий Кличко. Проверял удобства, и делился впечатлениями. Звездный, однако, закрытый, и это касается большинства туалетов Киева. В одних продолжаются ремонты, остальные в  аварийном состоянии. Однако если уединиться слишком приспичило – найти место можна.

В центре, в том числе по туристическим маршрутам, Факты насчитали более двух десятков стационарных и с десяток автоматических туалетов, с системой очистки. Большинство из них – работают.

Пользоваться автоуборными легко.

После уплаты 5 грн. двери открываются, выходя – закрываются. Однако, к сожалению, автоматика работает не идеально – плохой смыв и отсутствие одноразовых сидельцев. Если любите чистоту, за нее придется платы вдвое дороже.

Смотрите: Квест “добеги до туалета”. Почему в Киеве и Львове не хватает общественных уборных

Бумага, идеально чистый унитаз, накладки, и блестящая пол, уборка кабины после каждого человека. Так выглядит стационарный новый туалет на Владимирской горке в столице. А вот в отдаленных от центра районах и вблизи крайних станций метро, ​​есть биотуалеты.

Согласно государственным строительным нормам, такие уборные должны быть установлены временно на период проведения массовых мероприятий, концертов. А здесь, у метро они постоянно, на них зарабатывают, хотя благодаря им люди могут сходить в туалет. Но не для всех такое решение приемлемо.

Мы поинтересовались есть  ли разрешение установления туалетов на этом месте.

Затруднились ответить нам на этот вопрос и в КГГА. Запрос проигнорировали три департамента – градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунальной инфраструктуры, и городского благоустройства. Хотя именно эти органы власти, должны знать каким КП относятся стационарные и биотуалеты, арендованные они или коммунальные. Даже в телефонном разговоре точное количество коммунальных туалетов в столице представители департамента так и не назвали.

Факты ICTV ранее писали про новые правила обустройства туалетов в магазинах.

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