Для людей с инвалидностью и с пеленальными столиками: новые правила обустройства туалетов в магазинах
Министерство регионального развития обязало супермаркеты строить туалет. И не просто, а для каждого: должны быть кабинки не только для женщин и мужчин, но и для инвалидов и даже с пеленальным столиком.
Проблема только в том – платные или бесплатные должны быть кабинки.
В среднем закупки в супермаркете продолжаются до полутора часов. Достаточно, чтобы посетить туалет. Однако у 90% больших магазинов страны их нет.
После ремонта некоторые туалеты оставляют только для персонала.
С 1 августа в магазинах площадью более 2,5 тысячи квадратных метров – это как треть футбольного поля – туалеты обязательны. Даже если магазин арендует помещение в ТРЦ, туалет должен быть свой. Правда, касается норма лишь супермаркетов, которые будут проектировать с 1 августа. Старые перестраивать не обяжут.
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Ранее Факты ICTV писали об условиях и ценах в нелегальных хостелах Киева, где на 120 человек два туалета.