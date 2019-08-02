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Для людей с инвалидностью и с пеленальными столиками: новые правила обустройства туалетов в магазинах

Министерство регионального развития обязало супермаркеты строить туалет. И не просто, а для каждого: должны быть кабинки не только для женщин и мужчин, но и для инвалидов и даже с пеленальным столиком.

Проблема только в том – платные или бесплатные должны быть кабинки.

В среднем закупки в супермаркете продолжаются до полутора часов. Достаточно, чтобы посетить туалет. Однако у 90% больших магазинов страны их нет.

После ремонта некоторые туалеты оставляют только для персонала.

С 1 августа в магазинах площадью более 2,5 тысячи квадратных метров – это как треть футбольного поля – туалеты обязательны. Даже если магазин арендует помещение в ТРЦ, туалет должен быть свой. Правда, касается норма лишь супермаркетов, которые будут проектировать с 1 августа. Старые перестраивать не обяжут.

Смотрите: Вместо замков – скотч, вместо туалетов – комнаты ужаса: состояние киевских автостанций

Ранее Факты ICTV писали об условиях и ценах в нелегальных хостелах Киева, где на 120 человек два туалета.

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