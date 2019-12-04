У якому стані громадські вбиральні Києва – перевірка Фактів ICTV

Вбиральні на зупинках громадського транспорту столиці. Таку ідею обговорюють у міністерстві регіонального розвитку. Чиновники пропонують обладнати зупинки туалетами, щоб підвищити якість обслуговування пасажирів. Чи виправдана така ідея?

Туалет, який цьогоріч влітку відкривав мер Києва – Віталій Кличко. Перевіряв зручності, та ділився враженнями. Зірковий, проте, закритий, і це стосується більшості вбиралень Києва. В одних тривають ремонти, решта в аварійному стані. Проте якщо усамітнитися надто припекло – знайти місце можна.

У центрі, зокрема за туристичним маршрутом, Факти нарахували понад два десятки стаціонарних та з десяток автоматичних вбиралень, з системою очистки. Більшість з них – працюють.

Користуватися автовбиральнями легко.

Після сплати 5 грн. двері відчиняються, виходячи – зачиняються. Проте, на жаль, автоматика працює не ідеально – поганий змив та відсутність одноразових сіделець. Якщо любите чистоту, за неї доведеться плати вдвічі дорожче.

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Папір, ідеально чистий унітаз, накладки, та блискуча підлога, прибирання кабіни після кожної людини. Такий вигляд має стаціонарний новозбудований туалет на Володимирській гірці у столиці. А от у віддалених від центру районах та поблизу крайніх станцій метро, є біотуалети.

Згідно державних будівельних норм, такі вбиральні, мають бути встановлені тимчасово на період проведення масових заходів, концертів. А тут, біля метро вони є постійно, на них заробляють, хоча завдяки їм люди можуть сходити в туалет. Але не для всіх таке рішення прийнятне.

Ми поцікавилися чи є дозвіл встановлення туалетів на цьому місці.

Не відповіли нам на це питання і в КМДА. Запит проігнорували три департаменти – містобудування та архітектури, житлово-комунальної інфраструктури, та міського благоустрою. Хоча саме ці органи влади, мали б знати яким КП належать стаціонарні та біотуалети, орендовані вони чи комунальні. Навіть у телефонній розмові точну кількість комунальних вбиралень у столиці представники департаменту так і не назвали.

Факти ICTV раніше писали про нові правила облаштування туалетів в магазинах.

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