У Європі знижується смертність від Covid-19: коли світ повернеться до нормального життя

Спалахи коронавірусу поновлюватимуться, аж поки людство не винайде вакцину та не почне її широко застосовувати. Про це застерегли у Всесвітній організації здоров’я.

Нині ж країни світу продовжують терміни карантину, адже кількість інфікованих росте – вже майже 2 млн людей у світі підхопили Covid-19. Одужали – менше півмільйона. На першому місці сумного рейтингу залишаються Сполучені Штати.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як карантин вплине на світову економіку.

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