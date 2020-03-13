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У Зайцеве приїхали російські снайпери – як минув тиждень у зоні ООС

На передовій доба минула без втрат. Російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню, один наш боєць поранений. З початку цієї доби ворог випустив 11 мін по наших позиціях неподалік Лебединського.

Досить контрастний тиждень виявився цього разу на Донбасі. Атака росіян з ракетних комплексів на військові вантажівки, атака з ударних безпілотників на санітарні автомобілі. В один день штаб фіксував 17 обстрілів, наступного дня – тільки дві атаки.

За повідомленням штабу, на ділянку селища Зайцеве, приїхали складати іспити російські снайпери. Українських військових використовують як живу мішень. Там вчора був поранений один боєць. Вогнем у відповідь українські захисники знищили вогневі точки противника.

Тим часом паніка наростає на окупованій території Донбасу. Тамтешні люди переживають, що Україна через коронавірус змушена буде закрити роботу КПВВ, і старенькі не зможуть приїхати за українськими пенсіями. До того ж, жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, збираються призивати в російську армію.

Факти ICTV раніше писали про активізацію ворога в зоні ООС.

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