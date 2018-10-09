UFC и Nemiroff заключили контракт о глобальном сотрудничестве

Мы гордимся, потому что мы украинцы! Именно с таким лозунгом компания с украинскими корнями Немироф заключила в Лас-Вегасе контракт о глобальном сотрудничестве. И теперь становится первым в мире партнером в категории Official Vodka Partner компании UFC, проводящей соревнования по смешанным единоборствам по всему миру. Под эгидой этой ассоциации смешанных единоборств проводят рейтинговые соревнования бойцов со всего мира. Поэтому отныне каждый зритель, из более чем 160 стран, где есть трансляция соревнований, узнает не только о нашем бренде, но и о стране из которой он происходит.

Бренд, который сейчас является самым известным в мире смешанных единоборств, был задуман как однодневный развлекательный бой. Состоялся он впервые 12 ноября 1993. После неслыханного успеха, организаторы решили продолжить турнир. Штаб-квартира UFC находится в Лас-Вегасе, а бои проходят не только на известной Ти Мобайл Арене, но и по всему миру. Так 3 ноября состоятся соревнования в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Популярность турниров уже давно вышла за пределы Америки.

Читайте: Мейвезер станет бойцом MMA, чтобы драться в UFC

Популярность значительно выросла благодаря улучшению рекламной политики, а также с привлечением новых партнеров. И этой осенью компания UFC объявила о создании нового многолетнего глобального маркетингового партнерства с компанией Nemiroff. По условиям контракта Nemiroff становится первой в мире Official Vodka of Ufc -, создавая новую категорию спонсорства для Ultimate fighting championship! В свою очередь, Nemiroff будет иметь интегрированное присутствие бренда в середине всемирно известного Октагона на всех турнирах UFC.

Поэтому отныне украинский бренд Nemiroff будет присутствовать не только на полках магазинов по всему миру, но и украшать всемирно известный Октагон.

К слову, Факты ICTV сообщали, что босс UFC назвал размер штрафа и срок дисквалификации Хабиба.

Опубликовано Октябрь, 09 в 19:35



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.