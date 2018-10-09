UFC і Nemiroff уклали контракт про глобальне співробітництво

Ми горді, бо ми українці! Саме з таким гаслом компанія з українським корінням Нєміроф заключила у Лас-Вегасі контракт про глобальне співробітництво. І відтепер стає першим у світі партнером у категорії Official Vodka Partner компанії UFC, що проводить змагання зі змішаних єдиноборств по всьому світу. Під егідою цієї асоціації змішаних єдиноборств проводять найрейтинговіші змагання бійців з усього світу. Тож відтепер кожен глядач, з понад 160 країн, де є трансляція змагань, дізнається не лише про наш бренд, а й про країну з якої він походить.

Бренд, який зараз є найвідомішим у світі змішаних єдиноборств, був задуманий як одноденний розважальний бій. Відбувся він вперше 12 листопада 1993 року. Після нечуваного успіху, організатори вирішили продовжити турнір. Штаб-квартира UFC знаходиться у Лас-Вегасі, а бої проходять не тільки на відомій Ті Мобайл Арені, а й по всьому світу. Так 3 листопада відбудуться змагання у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку . Популярність турнірів вже давно вийшла за межі Америки.

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Популярність значно виросла завдяки покращенню рекламної політики, а також із залученням нових партнерів. І цієї осені компанія UFC оголосила про створення нового багаторічного глобального маркетингового партнерства з компанією Nemiroff. За умовами контракту Nemiroff стає першою у світі Official Vodka of Ufc – , створюючи нову категорію спонсорства для Ultimate fighting championship! У свою чергу, Nemiroff буде мати інтегровану присутність бренду в середині всесвітньо відомого Октагону на усіх турнірах UFC.

Тож відтепер український бренд Nemiroff буде присутній не лише на полицях магазинів по всьому світу, а й прикрашати всесвітньо відомий Октагон.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що бос UFC назвав розмір штрафу та термін дискваліфікації Хабіба.

Опубліковано Жовтень, 09 в 19:35



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