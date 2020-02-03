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Ukrainian Fashion Week 2020: тренды года

Украинская неделя моды – не только о красоте. Наши дизайнеры все больше переходят к ответственному производству, ведь мода имеет непосредственное влияние на изменения климата: для производства текстиля используют огромные природные ресурсы, и только 15% всей одежды повторно перерабатывают.

Гости могли одеть VR-очки и посмотреть фильм в формате 360 градусов о конопляном производстве одежды в Украине.

В модном показе украинских дизайнеров приняли участие и ведущие ICTV. Детали – в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему известные дизайнеры за секонд-хенды.

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