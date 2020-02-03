Ukrainian Fashion Week 2020: тренди року

Український тиждень моди – не тільки про красу. Наші дизайнери дедалі більше переходять до відповідального виробництва, адже мода має безпосередній вплив на зміни клімату: для виробництва текстилю використовують величезні природні ресурси, і лише 15% всього одягу повторно переробляють.

Гості могли одягнути VR-окуляри і подивитися фільм у форматі 360 градусів про конопляне виробництво одягу в Україні.

У модному показі українських дизайнерів взяли участь і ведучі ICTV. Деталі – у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому відомі дизайнери за секонд-хенди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.