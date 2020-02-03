Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Мода

Ukrainian Fashion Week 2020: тренди року

Український тиждень моди – не тільки про красу. Наші дизайнери дедалі більше переходять до відповідального виробництва, адже мода має безпосередній вплив на зміни клімату: для виробництва текстилю використовують величезні природні ресурси, і лише 15% всього одягу повторно переробляють.

Гості могли одягнути VR-окуляри і подивитися фільм у форматі 360 градусів про конопляне виробництво одягу в Україні.

У модному показі українських дизайнерів взяли участь і ведучі ICTV. Деталі – у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому відомі дизайнери за секонд-хенди.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ukrainian Fashion Week 2020/21: ведучі ICTV вийшли на подіум
Ангели Victoria’s Secret розповіли про домагання автора шоу Еда Разека
3D-друк і сукня власноруч – чим дивував другий день Ukrainian Fashion Week
Крапельниці та кров: чим запам’ятався перший день Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week 2020/2021: дата, учасники та розклад
12-річний українець представив свою колекцію на показі мод у Мілані
Дівчина-змія знялася у рекламі купальників
Біллі Портер знову в сукні: найкращі образи на Critics’ Choice Awards (ГОЛОСУВАННЯ)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка