Украина поможет Италии и другим странам поставкой этилового спирта

Украина поможет Италии и другим государствам, которые страдают от коронавируса, поставкой этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в ближайшие дни на полную заработают все спиртзаводы, даже законсервированные. Поэтому уже вскоре дезинфекторы будут доступны всем украинцам и по приемлемой цене.

Относительно экспорта спирта, то его разрешат только после насыщения внутреннего рынка. Пока же правительство это запретило делать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Италии коронавирус стал трагедией и как его сдерживает Германия.

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