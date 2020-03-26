Україна допоможе Італії та іншим країнам постачанням етилового спирту

Україна допоможе Італії та іншим державам, що потерпають від коронавірусу, постачанням етилового спирту, на основі якого виготовляють дезінфекційні засоби. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, найближчими днями на повну запрацюють усі спиртзаводи, навіть законсервовані. Тож вже незабаром дезінфектори будуть доступні усім українцям і за прийнятною ціною.

Щодо експорту спирту, то його дозволять лише після насичення внутрішнього ринку. Поки ж уряд це заборонив робити.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Італії коронавірус став трагедією і як його стримує Німеччина.

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